Kleidung aus Hanf gegen Viren

Forscher überprüfen, ob Hanf-Kleidung gegen Viren, Bakterien und Pilze hilft

Könnte Hanf Kleidung von Bakterien befreien? Bild: Kai Pilger.

Sicherlich: Nicht alle Naturheilmittel halten was sie versprechen. Auch Cannabis ist kein Allheilmittel. Aber erklärt man bestimmte Pflanzen für illegal, verhindert man die adäquate Erforschung dieser ebenso wie die potentiell ungeahnten Vorteile. Das gilt für Naturheilmittel wie für chemische Drogen – doch die Zeiten scheinen sich langsam zu ändern. Nicht nur die therapeutische Wirkung von Ketamin und LSD sorgen momentan für aufsehen. Im Bereich Hanf wird seit kurzem ebenso eine neue Einsatzform erforscht: Kann Kleidung aus Hanf Viren, Bakterien und Pilze töten?



Gerade in Zeiten der Pandemie und nur mangelhaften Impfzahlen wird deutlich, wie angsteinflößend und schädlich die kleinen, unsichtbaren Erreger sind. Cannabis hat sich evolutionär eine reichhaltige Abwehr gegen diese Erreger aufgebaut. Die österreichische Firma Business Upper Austria will mit dem Projekt Natural-fibre for Prevention (kurz NOPE) diese Eigenschaft nutzen. Gemeinsam mit anderen Unternehmen soll herausgefunden werden, ob auch gewebter oder gestrickter Hanf diese Eigenschaften beibehält und welche Produktionsformen hierfür förderlich sind. Schlussendlich könnten mit den Ergebnissen Krankheiten wie Covid-19 eingedämmt werden – herkömmliche Masken aus Baumwolle verhindern das Verbreiten von Viren und Tröpfchen durch ihre feinmaschige Webstruktur; Masken aus Hanf könnten zusätzlich auch durch ihr virusabweisendes Material Krankheitsverbreitung effektiv verhindern.



Für Hanftextilien spricht auch die gute Ökobilanz von Hanf (sollte es im freien angebaut werden), die geringen Ansprüche an Böden und Wasser seitens der Pflanze, und die geringen Ressourcen, die für eine Weiterverarbeitung benötigt werden. Baumwolle schneidet hier deutlich schlechter ab. Sollten die Forscher erfolgreich sein und hanfbasierte Kleidung entwickeln, die Krankheitserreger abweist, wären dies die ersten Hanffaserprodukte, welche dies mit wissenschaftlichem Nachweis tun. Selbst bei anderen Naturfaserprodukten gibt es meist nur wenig wissenschaftliche Beweise.



Wem die Forschung zu lange dauert, der kann sich wahlweise auch ein wenig Cannabis in die Maske stecken und auf das Beste hoffen – ob der junge Mann, der kürzlich mit Cannabis unter der Maske erwischt wurde, dies zur Virusbekämpfung tat, ist bisher noch unklar.

