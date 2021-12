Sachsen: Legalisierung mit Problemen

Die baldige Legalisierung sieht man in Sachsen noch kritisch.

In Sachsen tut man sich wohl noch schwer mit der geplanten Legalisierung von Cannabis: Die sächsische Landesstelle gegen Suchtgefahren sprach sich kürzlich gegen die Pläne der Ampelkoalition aus. Auch in Anbetracht des Abgabeverbots an unter 18-Jährige seien die Risiken zu groß. So der Chef der Landesstelle, Olaf Rilke, der des Weiteren betonte, dass Jugendliche und Kinder zunehmend Suchtgefahren ausgesetzt wären.



Auch wenn Rilke die Entkriminalisierung unterstützte, so fordert er mehr Präventionsarbeit von der Regierung. Ob etwa die Arbeit der Chemnitzer Polizei als solche gezählt werden darf, ist fraglich: Diese hat, zusammen mit der Lebensmittelüberwachung der Stadt, vergangenen Donnerstag um 10 Uhr ein Geschäft durchsuchen lassen und mehrere hundert Produkte sicherstellen lassen. Der Grund: Im Laden wurden unverarbeitete Blüten und Cannabis-Produkte verkauf. Diese liegen hier, unabhängig vom THC-Gehalt, unter dem Betäubungsmittelgesetz.



“Grundlage des Beschlusses ist der Verdacht des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln,” so ein Polizeisprecher. “Beschlagnahmt wurden Waren im Gesamtwert von etwa 17.000 Euro, welche mutmaßlich unverarbeitete Blüten bzw. Pflanzenteile der Cannabispflanze enthalten” so die Polizei weiter. Haftbefehle blieben aus; die Ermittlungen laufen noch.



Einen ähnlichen Fall konnte man bereits vergangenen Sommer beobachten: Damals hatte sich der Discounter Lidl mit Hanfprodukten in einige Probleme gebracht – nicht nur die Polizei, sondern auch der Hersteller der Produkte war nicht erfreut über das Vorgehen von Lidl.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken