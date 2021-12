Guter Schlaf mit Cannabis?

Wie wirkt sich Cannabis auf den Schlafrhythmus aus? Die Forschung nähert sich dem Thema an.

Seelig ruhig: Schlaf mit Cannabis. Oder etwa doch nicht?

Am Ende des Tages greifen viele zur Entspannung nicht zu einem Glas Wein, sondern rollen einen Joint hoch – damit setzt Entspannung ein und es schläft sich einfach besser und schneller ein. Besonders Menschen mit Schlafproblemen schwören oftmals auf Cannabis. Aber ist dieser Schlaf denn wirklich auch gesünder? Stört Cannabis nicht vielleicht den natürlichen Schlafrhythmus? Eine Studie liefert nun mehr Erkenntnisse – aber tut dies nicht ohne selbst Kritik zu ernten.



Das Thema ist keineswegs neu: Bereits in den vergangenen Jahren, und besonders nach der Legalisierung in den USA wurde die Frage, wie Cannabis und Schlaf sich vertragen, mehrmals untersucht. Dabei stellte man fest: Schlafstörungen bei regelmäßigen Konsumenten traten häufiger auf als bei Gelegenheitskiffern oder Nichtkonsumenten. Gleichzeitig legten andere Studien nahe, dass Menschen mit Schlafproblemen durch den Griff zum Joint schneller einschliefen und zwischendurch weniger aufwachten.



Die just veröffentlichte Studie nahm beinahe 22.000 Menschen unter die Lupe – zunächst beobachtete man deren Schlafverhalten: im Durchschnitt schliefen diese etwa sieben Stunden pro Nacht, vier Prozent schliefen mehr als neun Stunden und zwölf Prozent weniger als sechs Stunden. Die Verbindung mit Cannabis erwies sich als Interessant: 14,5 Prozent gaben an, im letzten Monat Cannabis konsumiert zu haben. Im Gegensatz zum Rest war die Quote für unregelmäßigen Schlaf deutlich erhöht – die Wahrscheinlichkeit, länger zu schlafen, etwa um ein Drittel und die Wahrscheinlichkeit für kürzeren Schlaf etwa um die Hälfte. Für starke Konsumenten – diejenigen, die mehr als 20 Tage im Monat Cannabis konsumieren – lagen diese Zahlen sogar bei 64% für zu wenig Schlaf und 76% für zu viel Schlaf. Über Müdigkeit tagsüber beklagte sich jedoch keiner der Betroffenen.



Die Studie blieb allerdings nicht frei von eigener Vorsicht und Kritik von Außerhalb: Die Wissenschaftler sprachen selbst von einer Korrelation und keiner Feststellung einer Kausalität. Heißt: Man konnte feststellen, dass die Betroffenen auf eine bestimmte Weise schlafen und Cannabis konsumierten, aber nicht, dass der Schlaf etwas mit ihrem Cannabis-Konsum zu tun hat. Des Weiteren wurde bemängelt, dass bei der Studie nicht deutlich zwischen CBD und THC unterschieden wurde. Auch auf den natürlich unterschiedlichen biologischen Schlafrhythmus, also chronobiologische Kriterien, wurde nicht genug eingegangen.



Dennoch: Die Studie liefert durchaus Indizien, die zumindest weitere Forschung fordert. Denn, wie das bei Cannabis und bisher noch illegalen Drogen oft der Fall ist, ausgiebige Studien sind leider Mangelware. Dies hat einen doppelt schlechten Effekt: Die negativen Seiten von Drogen können nicht präventiv angegangen werden und die positiven Seiten werden nicht gefördert.

