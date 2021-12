Apotheken: Cannabisverkauf umstritten

Die baldige Legalisierung polarisiert die Apothekerschaft

Photographik Ruth Groth

Noch ist nicht klar, wie der Verkauf von Cannabisprodukten in Deutschland mit der baldigen Legalisierung geregelt wird – oftmals werden Apotheken als mögliche Verkaufsstellen erwähnt. Doch wie stehen eigentlich die Apotheker zum möglichen Doppelleben als Coffeeshop?



In einer recht kleinen Studie von 128 Apothekeninhabern wurde nun deutlich: Die Mehrheit der Apotheker lehnt die Legalisierung ab. Nur gut ein Viertel befürwortet legales Cannabis. Dennoch würden etwa ein Drittel (36%) Cannabisprodukte zu Genusszwecken verkaufen – gut 40 Prozent hingegen lehnt dies ab. Etwa genauso viel glauben nicht an die Gesundheits- und Kriminalitätsprävention durch die Legalisierung. Man ist sich im generellen eher einig, dass Volljährige Cannabis an Jugendliche weitergeben (83%) – betrachtet man die ‘Tradition’ der kürzlich volljährig gewordenen, die ihren jüngeren Freunden Alkohol verkaufen, ist dies natürlich keine überraschende Annahme.



Trotzdem findet etwas mehr als die Hälfte der Befragten den Verkauf über Apotheken – im Falle einer Legalisierung – gut. Im generellen sind sich die Befragten auch einig, dass man Cannabis ausschließlich über Apotheken verkaufen (64%) und vom Versandhandel absehen sollte (82%). Nur so könne gewährleistet werden, dass Cannabisprodukte sicher und kontrolliert an die Konsumenten gelangt. Die Apotheke als eine Beratungsstelle sahen 61 Prozent als sinnvoll.

