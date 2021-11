Polizei entdeckt kiloweise Hanf

Berliner Zivilpolizisten folgen “verdächtigen” Männern und finden eine Plantage und weitere Drogen

Transportiert sich dann doch leichter im Umzugskarton: Hanf.

“Umzugskartons voller Drogen” – so beschreibt die Berliner Zeitung einen fund der Berliner Polizei. In der Huttenstraße in Berlin-Charlottenburg wurden Zivilbeamte auf eine Gruppe von Männern aufmerksam, weil zwei davon sich “verdächtig” verhielten. Näheres zu diesem Verhalten ist nicht bekannt. Nachdem der Umzugskarton sicher gestellt wurde, durchsuchte die Polizei die Verdächtigen und ihre Autos und fand weitere Kilogramm Betäubungsmittel, sowie Bargeld und mehrere Handys.



Daraufhin brachte einer der Männer die Polizisten auf eine Spur in der Großbeerenstraße in Kreuzberg. Die Beamten erwischten hier zwei Männer, deren Taschen beim verlassen des Hauses mit weiteren Kilogramm Drogen, Bargeld und Handys gefüllt waren. Die Männer wurden festgenommen.



Die Ermittlungen waren damit nicht beendet: Weitere Anhaltspunkte führten zu einer “Bunkerwohnung” in der selben Straße – hier fand die Polizei eine Cannabis-Plantage mit etwa 100 Pflanzen. Während alle vier Verdächtigen wegen Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in ein Polizeigewahrsam kamen, wurden zwei der Männer kurz darauf wieder entlassen. Die beiden anderen werden einem Haftrichter vorgeführt.



Die Zahl der Plantagen in Deutschland ist in den letzten Jahren gestiegen. Ein Grund hierfür ist einerseits die ‘Normalisierung’ von Cannabis – auch dass die Zahl der Plantagen steigt, aber die Gesamtzahl der Pflanzen sinkt, deutet auf eine zunehmende Anzahl von kleinen, privaten Züchtern hin. Die Polizei findet, wie auch in diesem Fall, die Plantagen meist per Zufall.

