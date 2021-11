Markus Söder äußert erste Kritik an der Ampelkoalition

CSU-Vorsitzende Markus Söder äußert Kritik an der Ampelkoalition in einem Tweet



Der CSU-Vorsitzende Markus Söder kritisierte die Ampel-Koalition in einem Tweet wie folgt: „Die Ampel hat die Situation falsch eingeschätzt. Es ist unangemessen, die epidemische Notlage abzuschaffen und parallel Drogen zu legalisieren.“ Die Ampelparteien haben sich, Berichten zufolge, auf eine Cannabis-Legalisierung geeinigt. Und zudem wollen FDP, SPD und Grüne, die epidemische Notlage auslaufen lassen. Ein neues Infektionsschutzgesetz soll die Coronamaßnahmen regeln. Jedoch fragt man sich, was denn nun die Drogenpolitik mit den Coronamaßnahmen zu tun hat. Der Bundestagsabgeordneter für die Grünen, Cem Özdemir äußerte sich wie folgt: „Wer hier einen Sachzusammenhang erkennt, hat entweder gerade selbst einen durchgezogen oder heißt Markus Söder.“ Auch Katharina Schulze, die Fraktionsvorsitzende der Grünen in Bayer reagierte auf Söder Tweet: „Immer sind die anderen schuld. Wie wäre es mal mit Selbstreflexion, warum Bayern so schlechte Werte hat?“

