SPD-Politikerin fordert Entkriminalisierung aller Drogen

Susana dos Santos Herrmann fordert eine portugiesische Drogenpolitik

Krieg den Drogen: Nicht gerade erfolgreich. Eine Entkriminalisierung vielleicht schon.

Die Angst sitzt tief: Selbst jetzt, nachdem Staaten der ganzen Welt nach und nach Cannabis legalisieren; nachdem anhand wissenschaftlicher Untersuchungen von Versuchsgruppen und ganzer Bevölkerungen gezeigt werden kann, dass eine Legalisierung keine Gesellschaft der absoluten Kriminalität verfällt, fürchtet man vielerorts noch die “bekifften Massen” und hohe Jugendabhängigkeit im Zuge der bevorstehenden Legalisierung in Deutschland. Selbst die Entkriminalisierung leichter Drogen stößt hier oft noch auf harte Kritik. Und dabei zeigt die Geschichte: Eine harte, restriktive Drogenpolitik ist dabei ebenso widersprüchlich wie gefährlich – bereits die liberale Drogenpolitik der Weimarer Politik führte im Anschluss zu einem paradoxen und Amphetamin-befeuerten Feldzug gegen Drogen durch Nationalsozialisten.





Dass die Legalisierung, sollte sie intelligent umgesetzt werden, nun ein Ende vieler Strafverfolgungen bedeutet (neben anderen positiven Effekten), ist manchden dennoch nicht genug. Die SPD-Landtagsabgeordnete Susan dos Santos Herrmann kennt die Realität in Teilen ihres Wahlkreises, unter anderem dem Kölner Neumarkt: “Mit einer Cannabis-Legalisierung wären die Probleme am Neumarkt zum Beispiel nicht gelöst, denn am Neumarkt wird mit stärkeren Drogen gedealt.” Die Politikerin plädiert daher für eine Entkriminalisierung aller Drogen. Und das nicht nur auf Bundesebene; Ziel ist eine europäische Lösung.





Man könne sich, sobald die kleinen Fälle wegfallen, auf die großen Deals konzentrieren. Damit bezieht sie sich konkret auf das portugiesische Modell – hier wurde der Besitz (nicht aber der Handel) aller Drogen 2001 entkriminalisiert. Portugal hatte vor diesem Schritt ein massives Drogenproblem. Besonders im Vergleich zum Rest Europas waren die Zahlen erschreckend: Unter den zehn Millionen Einwohnern infizierten sich jährlich 2000 davon mit HIV – etwa die Hälfte davon durch Injektionen mit Spritzen.



Das lag auch an den 50 bis 100.000 Heroinkonsumenten Ende der 1990er. Seit 2001 ist die Anzahl an Drogentoten massiv gefallen (von den prozentual meisten zu den prozentual wenigsten im EU-Vergleich), die Kriminalität im Zusammenhang mit Drogen lag bei 70% aller Straftaten und liegt nun bei etwa 15% – unter dem Europäischen Durchschnitt. Auch die Zahl der Konsumenten hat sich im Vergleich zu den Jahren vor 2001 verbessert und scheint auch stabil niedrig zu bleiben. Das hat natürlich auch mit den Präventions- und Informationskampagnen zu tun, die Portugal zeitgleich zur Entkriminalisierung einführte. Die zuvorige “Sag einfach nein” Kampagne, war, ähnlich wie die die gleichnamige Kampagne Nancy Raegan‘s, auf wenig Erfolg gestoßen.





Auch der Bund Deutscher Kriminalbeamter unterstützt die Sichtweise Susana dos Santos Herrmann’s. Oliver Huth, Vorsitzender des NRW-BDK drückt sich klar aus: “Drogen wären nicht legalisiert, sondern weiter verboten”. Jedoch würde der Besitz als Ordnungswidrigkeit zählen – folgen wären weniger juristische Konsequenzen und Stigmata der Strafverfolgung, sondern eher Hilfestellung durch Hilfsvereine und Juristen. Huth argumentiert logisch, dass man einem Konsumenten bzw. Drogenabhängigen nicht einfach sagen kann: “Hör’ auf, das ist verboten.” Der Ansatz “Hilfe statt Strafe” scheint, auch nach den Erkenntnissen, sehr viel effizienter, logischer, und, zu guter Letzt, menschlicher.

