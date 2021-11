Eine Cannabis-Legalisierung könnte 4,7 Milliarden Euro einbringen

Staat könnte jährlich 4,6 Milliarden Euro an Cannabis-Legalisierung verdienen



Die Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP befinden sich im Endstadium. Auch zum Thema Cannabis-Legalisierung gibt es weitere Argumente für eine Legalisierung in Deutschland. Das Argument jedoch ist nicht aus medizinischer Sicht, sondern aus wirtschaftlicher. Der Deutsche Hanfverband hat zum zweiten Mal nach 2018 ausrechnen lassen, wie viele Steuern Deutschland an Cannabis einnehmen könnte. Zudem würde auch an den Strafverfolgungen eingespart werden. Ausgerechnet wurde eine jährliche Summe von 4,7 Milliarden Euro. Zudem könnte ebenfalls auch der Schwarzmarkt einbrechen. Denn eine höhere Nachfrage führt auch zu mehr Arbeitsplätzen. Laut der Studie geht man davon aus, dass durch eine Cannabis-Legalisierung 27.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Bei den Grünen ist die Rede von einer „vernunftgeleiteten Drogenpolitik“. Kirsten Kappert-Gonther, die Grünen-Politikerin sagte: „Um Jugend- und Gesundheitsschutz zu ermöglichen, muss Cannabis dem Schwarzmarkt entzogen und in staatliche Kontrolle überführt werden.“

