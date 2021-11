US-Rapper Snoop Dog investiert in Sanity Group

Snoop Dog investiert rund drei Millionen Euro in das Startup Sanity Group



In das Berliner Startup Unternehmen Sanity Group haben inzwischen einige Promis investiert, wie Will.i.am, Mario Götze und Alyssa Milano. Nun steigt Snoop Dog mit dem Fond Casa Verde Capital als der „Cannabis-Godfather“ mit ein und investiert rund drei Millionen Euro (3,5 Millionen US-Dollar). Casa Verde Capital ist der größte Fond und der auf Cannabis spezialisierte Kapitalgeber in der USA. Und halten Beteiligungen bei rund 20 Cannabis-Firmen weltweit. Insidern zufolge ist die Sanity Group das erste Investment von Casa Verde Capital in Deutschland. Der Fond hofft auf eine Legalisierungswelle in Europa und sieht Deutschland als potenziell legalisierungsfähig an. Zumal die Diskussionen über eine Cannabis-Legalisierung in Deutschland noch geführt werden. Experten schätzen die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Ampelkoalition die Legalisierung von Cannabis in Deutschland ermöglichen könnte. Durch das Investment erhöht sich Sanity Groups eingesammelte Summe auf rund 65 Millionen Dollar. Mit diesem Kapital will das Startup die Forschung im Bereich Consumer-Health ausbauen und die medizinische Cannabis-Forschung vorantreiben.

