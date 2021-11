Nürnberger Suchtbeauftragte fordert eine kontrollierte Abgabe von Cannabis

Andrea Freismidl fordert eine kontrollierte Abgabe von Cannabis um die Jugendlichen zu schützen



Andrea Freismidl, die Suchtbeauftragte aus Nürnberg, fordert eine kontrollierte Freigabe von Cannabis. Legal und kontrolliert soll Cannabis an Erwachsene verkauft werden. Freismidl ist der Meinung, dass die Ampel-Koalition die kontrollierte Freigabe von Cannabis einführen könnte, um damit auch die Jugendlichen besser zu schützen. Eine kontrollierte Abgabe bedeutet für Freismidl jedoch nicht die Legalisierung, diesen Begriff lehne sie ab, denn man würde in den verschiedenen Ländern die Bedeutung von Cannabis-Legalisierung anders definieren. Sie erklärte: „Wir befürworten eine regulierte Abgabe von staatlich kontrolliertem Cannabis, um die Gesundheitsschäden durch verunreinigtes Cannabis zu minimieren. Was wir in Nürnberg erleben, ist, dass Cannabis mit Synthetischen, hochgefährlichen Substanzen besprüht wIn Nürnberg gab es 2020 vier Todesfälle, da das Cannabis mit gefährlichen Substanzen besprüht war. Auch dagegen möchte Andrea Freismidl angehen und befürwortet stark und deutlich eine kontrollierte Abgabe von Cannabis.

