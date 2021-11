Ehemaliges Hotel wurde als Cannabis-Plantage benutzt

In einem ehemaligen Hotel stellten Beamten 1.500 Pflanzen sicher







In Mettmann (Sachsen) haben Ermittler in einem Hotel eine Cannabis-Plantage entdeckt. Die Entdeckung wird auf Millionen geschätzt. Das 300 Quadratmeter große Gebäude war mit fast allen Zimmern, dem Keller und der Kegelbahn in eine Plantage umgebaut worden. Am Freitag wurden nun zwei Männer im Alter von 31 und 20 Jahren festgenommen und stellten 1.500 Cannabis-Pflanzen sicher. Ein paar Tage zuvor wurde die Aufmerksamkeit der Polizei erregt, da „ungewohnte Aktivitäten“ in dem ehemaligen Hotel stattfanden. Am Freitag gab es dann einen Durchsuchungsbeschluss und die Beamten trafen in dem Gebäude zwei Männer fest. Das Landeskriminalamt schätzt den Ertrag aus er Plantage mit einem jährlichen Betrag von bis zu zwei Millionen Euro als „Straßenverkaufswert“.

