Schweiz ist auf dem Weg zur Cannabis-Legalisierung

Legalisierung von Schweiz ist mehrheitsfähig



Die Legalisierung von Cannabis ist in der Schweiz seit Längerem mehrheitsfähig, sagte der Jurist für Handels- und Gesellschaftsrecht, Daniel Haymann und berät Unternehmen der Cannabisindustrie. Während in Deutschland noch über eine Legalisierung von Cannabis diskutiert wird, ist die Schweiz auf einem Weg für eine mehrheitsfähige Cannabis-Legalisierung. In Deutschland gilt Cannabis noch immer als Einstiegsdroge, Haymann dagegen argumentiert wie folgt: „Die Gegenargumente sind für mich nicht nachvollziehbar. Hochdosierte Schmerzmittel wie Opioide können süchtig machen und sind nachweislich viel gefährlicher. In Israel wird Cannabis bereits seit Jahrzehnten als Arzneimittel eingesetzt, auch gegen Alzheimer und Parkinson und weitgehend mit positiven Folgen. Als schweizerisch-israelischer Doppelbürger habe ich das im privaten Umfeld selbst miterlebt. Ich denke, dass die Bedenken vieler Mediziner damit zu tun haben, dass Cannabis und insbesondere das endocannabinoide System im menschlichen Nervensystem während des Medizinstudiums nicht behandelt wurde; da gibt es eine große Unwissenheit. Bei einer Legalisierung des Freizeitkonsums kann der Jugendschutz viel besser gewährleistet werden als bei einem florierenden Schwarzmarkt.“ Mitte Oktober gab die zuständige Kommission des Städterates in der Schweiz grünes Licht für die Neuregelung von Anbau, Produktion, Handel und Konsum von Cannabis. Für 2022 sind bereits mehrere Modellprojekte zum Freizeitkonsum von Cannabis geplant. In Zürich zum Beispiel soll Cannabis kontrolliert über Apotheken und soziale Zentren.

