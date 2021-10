FDP-Generalsekretär betrachtet die mögliche Cannabis-Legalisierung mit Vorsicht

Volker Wissing, FDP-Generalsekretär plädiert für Vorsicht bei Cannabis-Legalisierung







Nachdem sich die Drogenbeauftragte Daniela Ludwig besorgt über eine bevorstehende Cannabis-Legalisierung geäußert hat, meldet sich der FDP-Generalsekretär Volker Wissing ebenfalls zu Wort. Und erwähnt seine Besorgnis über eine mögliche Cannabis-Legalisierung. Wissing plädiert für äußerste Vorsicht: „Ich bin von Hause aus Jurist und weiß, dass die Legalisierung von Cannabis nicht ganz einfach ist“ Laut Wissing müsste man bei der Legalisierung sehr sorgfältig umgegangen werden. Noch ist der Verkauf von Cannabis-Produkten in Deutschland verboten. Die Ampel-Koalition könnte dies ändern und zu einer möglichen Cannabis-Legalisierung führen. Jedoch befinden sich die Parteien noch in Verhandlungen. FDP und Grüne sind für den Verkauf in lizenzierten Fachgeschäften. Die SPD dagegen würde zunächst Cannabis im Rahmen von Modellprojekten kontrolliert freigeben.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken