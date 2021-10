49 Prozent der Bevölkerung gegen die Legalisierung von Cannabis

Laut aktueller Umfrage lehnen 49 Prozent der Bevölkerung die Cannabis-Legalisierung ab



Mit der Ampel-Koalition hoffen die meisten auch auf eine Legalisierung von Cannabis in Deutschland. In der Politik spricht man über regulierte Abgaben von Cannabis an Erwachsene, über Modellprojekte oder auch über die Eröffnung von Coffeeshops. Zu diesem Thema wurde nun auch eine Umfrage von dem Meinungsforschungsinstituts Kantar durchgeführt und das Resultat: Jeder zweite lehnt die Cannabis-Legalisierung ab. 46 Prozent der Bürger befürworten die Legalisierung von Cannabis. Wobei sich 49 Prozent der Bevölkerung gegen eine Legalisierung geäußert hat. Zu erkennen ist die Ablehnung unter den AfD-Anhängern (69 Prozent), gefolgt von CDU-Anhängern (62 Prozent) und SPD-Anhängern (58 Prozent). FDP, Grünen und Linken- Wähler befürworten die Legalisierung mehrheitlich. Insgesamt befragte Kantar 1.009 Personen.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken