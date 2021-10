Beamten entdecken 17 Cannabis-Pflanzen und 330 Gramm Marihuana

Ermittlungen laufen gegen 42-Jährigen wegen Anbau und Besitz von Cannabis







Ein 42-Jähriger aus Karlsruhe wurde wegen 17 Cannabis-Pflanzen und 330 Gramm Marihuana Besitz der Staatsanwaltschaft vorgeführt. Ein Zeuge entdeckte am Mittwoch auf einem Anwesen in Karlsruhe-Durchlach mehrere Cannabis-Pflanzen und teilte dies den Beamten in Karlsruhe mit. Die Polizei fuhr zum Einsatzort und beschlagnahmten die 17 Cannabis-Pflanzen. Bei einer genauen Durchsuchung fanden die Beamten ebenfalls 330 Gramm Cannabis und weitere verdächtige Substanzen. Diese wurden sichergestellt. Laut der Staatsanwaltschaft und der Polizei Karlsruhe handelt es sich um einen 42-Jährigen vorbestraften Mann, der in einem Schuppen seine Drogen aufbewahrt haben soll. Der Verdächtige wurde am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern gegen 42-Jährigen

