Amazon setzt sich für Legalisierung von Cannabis ein

Unter dem Slogan „Gebt das Hanf Frei“ fordert Amazon die Legalisierung von Cannabis





Amazon setzt sich für die Legalisierung von Cannabis ein und kritisiert die Haltung der USA zu Gras. Es sei nicht mehr zeitgemäß. Unter dem Slogan „Gebt das Hanf frei“ will Amazon zukünftig Lobbyarbeit für die Legalisierung von Cannabis betreiben. Im Juni dieses Jahres hatte Amazon bereits angekündigt keine Cannabis-Test bei Mitarbeitern durchzuführen. Nun gehen sie einen Schritt weiter und kündigen im eigenen Blog an, dass sie für die Bundesweite Legalisierung von Cannabis arbeiten werden. Amazon strebt an dem weltweit besten Arbeitgeber zu werden. Weshalb sie sich nun auch für die Legalisierung von Cannabis stark einsetzen. Die Kritik liegt darin, dass die meisten Unternehmen in den Staaten immer noch das Drogenscreening-Programm vollführen und vielen willigen Arbeitnehmern die Beschäftigung verwehren. Auch der kontrollierte Zugang zu Cannabis in den einzelnen US-Bundesstaaten mache es schwer für eine nationale und einheitliche Legalisierung.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken