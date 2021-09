Cannabis, Kartons und die Kripo

Vier Jahre ermittelt die Polizei – weil da jemand wegen seinen Schmerzen kifft.

Die Polizei in Bayern ist von einem anderen Schlag. Ermittlungen über mehrere Jahre und Bundesländer, Hausdurchsuchungen und Einsatz der Kripo. Das klingt nach einem Verbrechen im großen Stil; dafür lässt man schon gern Steuergelder springen. Wenn es nur so einfach wäre.

Der Fall: Ein 35-Jähriger hatte, nach eigenen Angaben, Abends regelmäßig drei bis vier Joints geraucht – gegen seine Schmerzen. Cannabis erhielt er durch einen Freund, per Post, aus einem anderen Bundesland. Als diesem nun beim Versand eine Unaufmerksamkeit passierte (man roch, was da versendet wurde), wurde die Polizei aufmerksam. Diese hatte zuvor Probleme, Absender und Zielperson zu verbinden – so fruchteten die seit 2017 laufenden Ermittlungen erst dieses Jahr. So berichtete kürzlich die Main Post.

Die Ermittlungen werden von der Zeitung als recht ordentlich beschrieben; wer genau liest, muss daran jedoch zweifeln. Die Kripo durchsuchte, nach wohl bemerkt Ermittlungen über 4 Jahre, im März diesen Jahres das Haus des Mannes und fand etwa 50 Gramm Cannabis „von sehr guter Qualität“ und weitere 189 Gramm aus Eigenanbau. Letztere waren wohl qualitativ minderwertig – die Kripo Freiburg scheint wohl zumindest in Fragen zur Qualität schnell helfen zu können.

Man habe, laut Main Post, so „akribisch“ gearbeitet, dass man zurück auf der Wache feststellen musste, einen ganzen Karton mit belastendem Material beim Verdächtigen vergessen zu haben. Leider war der richterliche Durchsuchungsbeschluss abgelaufen. Nun half nur noch: Nett nachfragen, ob der Verdächtige freiwillig den ihn belastenden Karton samt Inhalt übergeben würde. Vor Ort fand man auch tatsächlich den Karton – nur leider leer.

Die Beweislage war für die Staatsanwaltschaft dennoch klar. Der Mann, der gerne ein wenig rauchte, nachdem die Kinder im Bett waren, muss hinter Gitter. Ein Jahr Freiheitsstrafe, drei Jahre auf Bewährung und 1800 Euro Geldstrafe forderte die Staatsanwaltschaft. Immerhin gingen die Ermittlungen vier Jahre. Letztlich wurden daraus elf Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung und 1800 Euro Geldauflage. Und das, obwohl der Mann nachweisen konnte, seit dem Fiasko einen völlig nüchternen Lebensstil zu führen und nun die ‚richtigen‘ Drogen gegen seine Schmerzen nimmt.

