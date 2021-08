Kilos per Paket: Plantage in Bremerhaven ausgehoben

Cannabisversand führt zu Hausdurchsuchungen in mehreren Städten





Der Handel mit Hanf per Paket nimmt zu: Bei Paketdurchsuchungen in Paketverteilzentren wurden mehr als 23 Kilogramm Cannabis durch den Zoll Hamburg festgestellt. Die Pakete, allesamt aus Spanien, waren an verschiedene Empfänger adressiert und enthielten bis zu zweieinhalb Kilo Hanf – Häuser in Bremerhaven, Hamburg und Achim wurden infolgedessen durchsucht. Dabei wurden bei einem Bremerhavener Mann etwa 8 Kilo Cannabis festgestellt. Gegen den Mann wurde nun ein Haftbefehl erlassen. In weiteren Durchsuchungen in Verbindung mit dem Paketversand stellte der Zoll Hamburg große Summen an Geld und Cannabis fest – der Zoll hält sich bedeckt im Bezug auf Details, spricht aber von allein von Cannabis im Wert von 250.000 Euro.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken