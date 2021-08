Piratenpartei Deutschland demonstriert für repressionsfreie Drogenpolitik

Piratenpartei fordert eine Veränderung in der Drogenpolitik



Die Piratenpartei Deutschland fordert eine repressionsfreie Drogenpolitik und fordert ein Ende der gescheiterten Prohibition. Aus diesem Grund wird eine Demonstration am Freitag, den 10. September 2021 in Karlsruhe stattfinden. Unter dem Slogan „Menschenrechte wahren & stärken – Würde schützen: Neustart Drogenpolitik!“, will die Piratenpartei Deutschland sich für eine Veränderung in der Drogenpolitik einsetzen. Die heutige wissenschaftliche nicht haltbare Unterscheidung in legale und illegale Stoffe lehnt die Piratenpartei ab. Es wird eine objektive Bewertung und Handhabung aller psychoaktiven Substanzen gefordert. Auch wird verlangt, dass die bisherige Kriminalisierung der Konsumenten beendet werden und der damit verbundene Schwarzhandel durch kontrollierte Erwerbsstrukturen ersetzt werden soll. Am 10. September werden sich die PIRATEN ab 9 Uhr vor dem Hauptbahnhof Karlsruhe, der Demonstrationszug wird um 10 Uhr starten in Richtung Bundesverfassungsgericht.

