Anzahl der Coffeeshops bleibt stabil

Ende 2020 wurden 565 Coffeeshops in den Niederlanden gezählt – zwei weniger als im Vorjahr

Photo Willi Wiet

Von Sadhu van Hemp

Seit 1976 ist in den Niederlanden der Besitz von maximal 30 Gramm Cannabis zum Eigenverbrauch straffrei. Für den legalen Vertrieb der Rauchware ist es den Coffeeshops erlaubt, bis zu 500 Gramm Haschisch und Marihuana im Laden aufzubewahren und bis zu fünf Gramm pro Kunde zu verkaufen. Nach wie vor ist diese Praxis höchst umstritten. Vor allem das politisch rechte Lager, das seit 2002 im Parlament das Sagen hat, versucht mit tatkräftiger Unterstützung linientreuer Provinzfürsten alles, den Coffeeshops die Existenzgrundlage zu entziehen. Mit immer schärferen Regeln gelang es schließlich tatsächlich, ein massives „Coffeeshop-Sterben“ in die Wege zu leiten. In Rotterdam beispielsweise schrumpfte die Anzahl der Coffeeshops binnen weniger Jahre von 65 auf 37. Doch letztlich ist es in den fast 20 Jahren restriktiver Cannabis-Politik nicht gelungen, die bis dato auf der Welt einmalige Coffeeshop-Kultur im kleinen Königreich der Oranier den Garaus zu machen.

Die letzte Zählung ergab, dass die Coffeeshop-Dichte zwischen Fryslân und Limburg weitgehend stabil geblieben ist. Im Vergleich zu 2019 sank die Anzahl der Shops von 567 auf 565. Dies geht aus dem Bericht „Coffeeshops in den Niederlanden 2020“ hervor, den Innenminister Grapperhaus (CDA) dem Parlament vorlegte.

Insgesamt sind im Zeitraum 2019 bis 2020 neun Cafés in acht Gemeinden von der Bildfläche verschwunden. Die Schließungen erfolgten wegen Verstößen gegen die Toleranzkriterien (5), das Geldwäschegesetz (1) und lokale Bestimmungen (1). Zwei Coffeeshops haben ihre Pforten geschlossen, ohne dass sich ein neuer Betreiber fand. In zwei der acht Gemeinden, in denen Coffeeshops geschlossen wurden, hat die gleiche Anzahl von Coffeeshops neueröffnet. Zudem gingen sechs weitere Shops in fünf verschiedenen Gemeinden an den Start.

Amsterdam, Rotterdam und Den Haag waren die einzigen Gemeinden mit mehr als 20 Rauchstuben. Zusammen betreiben diese Städte 241 Läden, was 42,7 Prozent der Gesamtzahl der Coffeeshops in den Niederlanden entspricht.

Landesweit gibt es 102 Gemeinden, die Coffeeshops dulden. 69,3 Prozent aller niederländischen Gemeinden verbieten jedoch Cannabis-Verkaufsstellen. Dabei handelt es sich zumeist um ländliche Gebiete ohne größere Städte – also dort, wo die calvinistisch geprägten Menschen ohnehin alles Moderne aus religiöser Überzeugung ablehnen.

