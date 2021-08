Lidl muss CBD-Produkte aus dem Sortiment nehmen

CBD-Produkte aus dem Sortiment genommen nach Polizeikontrolle bei Lidl



Nachdem Lidl die Kooperation mit „The Green Dealer“ versiegelt hatte und die ersten CBD-Produkte ins Sortiment stellte, wurden sie von der bayerischen Polizei kontrolliert. Die in der Filiale von Lidl mehrere Produkte beschlagnahmten. Um auf der sicheren Seite zu stehen, hat der Discounter nun alle Produkte aus dem Sortiment genommen. Laut der Polizei müsste erst mal überprüft werden, ob die dort angebotenen Produkte THC oder CBD enthalten, so die Staatsanwaltschaft in Heilbronn. Lidl teilte der Presseagentur mit, dass sie eng mit den Behörden arbeiten würde, um die Sache aufklären zu können. Es sollen circa 21 Produkte betroffen sein, bei den zurückgerufenen Produkten handelt sich z. B. um „Cannabis-Cookies“, „Cannabis-Energydrinks“ und „Hash-Brownies“. Laut Aussage von The Green Dealer enthalten die Produkte keine Wirkstoffe. Die Ergebnisse der Überprüfung könnte allerdings noch einige Wochen dauern. Lidl äußerte sich wie folgt: „Wir können bestätigen, dass die Behörden derzeit eine Untersuchung einzelner Produkte aus unserem zeitlich begrenzten Aktionssortiment mit Hanfprodukten veranlasst haben. Wir haben vorsorglich alle Artikel aus dem Verkauf genommen“

