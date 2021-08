Kiffen in der Peripherie II

Angst. Mit großem A.

Von Jutta McLovin

Da sind wir wieder – in der bereits vor einer Weile geschilderten Kleinstadtszene. I’m back. Raus aus der Hauptstadt, zurück in die kleinstädtische Heimat. Was aber leider auch back ist, wie englischer Rücken, sind ständige Panikattacken und Herzklopfen. Nur dass das leider nicht am Kraut per se liegt, oder auch an der Mischung mit Tabak, die ja vielerorts strikt abgelehnt wird, oder an einem gewerblichen Treiben meinerseits sondern an den äußeren Umständen und gesetzlichen Regelungen.

Kiffen ist für mich essentiell, hilft mir bei meinen ADHS-Symptomen, lässt mich schlafen und an sich einfach ein angenehmerer Zeitgenosse sein. Ich könnte mich auch mit Ritalin, Schlaftabletten und Antidepressiva behandeln lassen – möchte ich aber irgendwie nicht. Vielleicht kann der geneigte Leser das nachvollziehen. Ich gehe meiner Arbeit nach, vernachlässige mein Leben nicht, um high sein zu können und bin generell sehr froh, dass ich irgendwann zum Hanf gefunden habe.

Kiffen dient für mich also der Feierabendentspannung. Ich tu damit niemandem weh, es nimmt mir viel Leid, das andere nicht im Alltag plagt – es ist nur halt leider nicht erlaubt in der Bundesrepublik. Das schafft Probleme; Probleme bei der Beschaffung, Probleme bei der Lagerung, Probleme beim Konsum. Und langsam auch Probleme mit meinem Herz-Kreislauf-System.

Nun sind wohl auch mein Vermieter und einige Nachbarn auf den Trichter gekommen, dass ich gern abends mal das ein oder andere (dabei bleibt es aber in der Regel) Tütchen wegpaffe. Das Rauchen in meinen eigenen vier Wänden, wenn eben auch gesittet, ist mir nun also im Moment nicht mehr möglich. Die Gefahr einer Hausdurchsuchung (die einfach nur lächerlich erfolglos ausgehen würde, den Steuerzahler dafür aber einige tausend Euronen kosten dürfte und mich einer Art von Stress aussetzen würde, die ich, so möglich, einfach gern vermeiden würde) ist einfach zu hoch. Die allabendliche Quest irgendwo am Block zu rauchen, wie ein 14-jähriger, der sich vor seinen Eltern versteckt, bleibt mir also momentan nicht erspart.

Immer wieder, wenn ich diese Situation reflektiere oder auch mit Freunden darüber spreche, kommt der Gedanke „Sag mal, hör doch einfach auf, wenn das so stressig ist!“ ins Feld. Ja, naheliegend, ich möchte ja aber eben in dem Rahmen, in dem ich konsumiere, auch weiterhin konsumieren (siehe weiter oben). Ich habe eben nicht unbedingt ein Unrechtsbewusstsein, bei diesen Handlungen. Ich verstehe auch nicht ganz, warum ich mich wie ein Krimineller fühlen muss, weil ich abends gern schlafen möchte und mich nicht mit toxischen Tabletten, die am nächsten Tag auch mächtig schlauchen (alles schon probiert), zuballern möchte.

Es ist verzwickt. Aber Cannabis ist eben kein Brokkoli! Und ich offensichtlich ein Straftäter.

Wir können nur hoffen, dass die Bundestagswahl uns eventuell einen ähnlichen Glücksgriff verschafft, wie die Entscheidung zur Legalisation der sogenannten „Homo-Ehe“ in 2017. Aber die Ausgangssituation und die Thematik sind leider grundverschieden. Wie viele nutzlose Anzeigen könnten eingespart, wie viele Teenager-Leben und andere Biographien nicht versaut, wie viele Steuern eingenommen werden und vor allem: wie viele Polizisten könnten ihrer Arbeit in gesellschaftlich sehr viel wertvollerer und relevanterer Art und Weise nachgehen. Auf dass uns der Bundestag eventuell erneut überraschen möge!

