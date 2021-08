Frau zeigt Ehemann bei Polizei an wegen Cannabis-Pflanzen

Ehemann wird wegen Besitz von Cannabis-Pflanzen und Hanfsamen von seiner Frau angezeigt



In Schwabach zeigte eine Frau ihren Ehemann an, weil dieser im gemeinsamen Keller Cannabis-Pflanzen und Hanfsamen lagerte. Am Freitag gegen 22 Uhr hat die 51-Jährige während der Abwesenheit ihres Mannes die Schwabacher Polizei angerufen. Die Beamten trafen an und gleich hinterherkam auch der Ehemann nach Hause. Die Ehefrau erwähnte gegenüber der Polizei, dass sie im Keller Cannabis-Pflanzen und Hanfsamen gefunden hätte. Die Pflanzen und Samen wurden sichergestellt, den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz. Laut der Polizei gibt es immer mal wieder bei der Schwabacher Dienststelle solche Einsätze. Dass Ehepartner sich gegenseitig anzeigen, käme ungefähr alle zwei bis drei Jahre vor.

