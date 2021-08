Auf den Kanaren wurde ein Frachter mit 20 Tonnen Haschisch beschlagnahmt

11 Leute wurden mit 20 Tonnen Haschisch erwischt

Bild: Freeimages / Christian Kitazume



Vor den Kanaren wurde am Wochenende in internationalen Gewässern ein mit 20 Tonnen Haschisch beladener Frachter erwischt. Die elf Besatzungsmitglieder wurden festgenommen. In Kooperation mit französischen Behörden wurde die Operation der Zollüberwachungspatrouillen „Sacre“ und der „Halcón“ am Samstagabend begonnen. Der Einsatz endete am frühen Sonntagmorgen mit der Verhaftung der elf Besatzungsmitglieder auf dem Handelschiff „Natalia“ circa 40 Meilen vor Fuerteventura. Der Frachter traf am Sonntagabend in der Marinebasis Las Palmas auf Gran Canaria ein. Die Haschisch-Ballen wurden unter Gips versteckt und nun beschlagnahmt.

