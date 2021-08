Lidl geht Cannabis-Deal ein

Lidl wird zukünftig Cannabis-Lebensmittel verkaufen



News von Derya Türkmen





Lidl hat einen Millionen-Deal eingegangen und steigt bald ins Cannabis-Business. Aber mit Lebensmitteln. Lidl kooperiert mit dem Start-up-Unternehmen „The Green Dealers“, die Cannabis-Produkte verkaufen. Und nun auch an Lidl. Laut Lidl werden insgesamt 21 neue Produkte in den Regalen von Lidl stehen, wie Cannabis-Cookies, Hash-Brownies und Cannabis-Energydrinks. Jedoch enthält keiner dieser Produkte jegliche berauschende Wirkung. Dass THC nicht drin sein darf, ist klar, aber die Produkte enthalten auch keinerlei CBD, da dieser Stoff für den Lebensmittelmarkt nicht erlaubt ist. Weshalb man CBD meist in Form von Öl findet. Derzeit laufen jedoch Anträge auf die sogenannte „Novel-Food-Zulassen“. Aber wieso sollten sich Kunden für ein Produkt entscheiden, wo weder THC noch CBD enthalten ist? Der Geschäftsführer und Gesellschafter von „The Green Dealers“ Armin Brunn, sieht den Hanfgeschmack der Produkte an vorderste Stelle und die Aufmachung der Artikel. Somit sollen erst mal rund 1,5 Millionen CBD- und THC-freie Produkte von „The Green Dealers“ an die Lidl-Filialen ausgeliefert werden. Man hofft aber weiterhin auf die Legalisierung des Bestandteils THC, um in Zukunft auch Lebensmittel mit berauschender Wirkung verkaufen zu können.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken