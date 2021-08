Polizei in Rüsselsheim stellt 25 Gramm Haschisch und Cannabis sicher

33-Jähriger wird festgenommen wegen Besitz von Haschisch und Cannabis



News von Derya Türkmen





In Rüsselsheim hat die Polizei bei einer Kontrolle zwei Männer an einer Schule entdeckt. Einem der Männer fielen die Beamten auf und zertrat seinen Joint auf dem Boden. Der andere Mann warf daraufhin eine Plastiktüte in die Büsche und flieh. Die Polizei nahm einen Mann fest, einen 33-Jährigen, der sich während der Festnahme wehrte. Der Mann soll dem Beamten ins Gesicht geschlagen haben. Nach Angaben der Polizei wurden 25 Gramm Haschisch und Cannabis beschlagnahmt. Ebenfalls 400 Euro Bargeld, ein Pfefferspray und zwei zurückgelassene Fahrräder. Nun wurde gegen den 33-Jährigen ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die Fahndung nach seinem Begleiter läuft zurzeit noch.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken