Europäischer Drogenbericht 2021

Cannabis in Zahlen

Der europäische Drogenbericht wurde am 6. Juni veröffentlicht. Einige Zahlen darin beziehen sich allerdings noch auf das Jahr 2019. Die Corona-Pandemie hat den Drogenhandel grundsätzlich nicht ernsthaft beeinträchtigt, stellt das Papier fest. Er hat sich den Beschränkungen durch Corona schnell angepasst.

Das Problematischste an natürlichen Cannabisprodukten ist, dass sie mit hochwirksamen synthetischen Cannabinoiden verfälscht wurden. Deshalb hat die Behörde kürzlich öffentliche Gesundheitswarnungen herausgegeben, die davor warnen.

Im Jahr 2019 meldeten die EU-Mitgliedstaaten 326 000 Sicherstellungen von Cannabisharz in Höhe von 465 Tonnen und 313 000 Sicherstellungen von Cannabiskraut in Höhe von 148 Tonnen. Darüber hinaus meldete die Türkei 6 200 Sicherstellungen von Cannabisharz in Höhe von 28 Tonnen und 64 000 Sicherstellungen von Cannabiskraut in Höhe von 63 Tonnen.

Auf der Grundlage von Daten aus 26 Ländern, die zwischen 2015 und 2020 eine Erhebung durchgeführt haben, wird der Cannabiskonsum bei EU-Einwohnern im Alter von 15 bis 34 Jahren im vergangenen Jahr auf 15,4 % geschätzt, wobei die Spanne zwischen 3,4 % in Ungarn und 21,8 % in Frankreich liegt. Betrachtet man nur die 15- bis 24-Jährigen, so ist die Prävalenz des Cannabiskonsums höher: 19,2 % (9,1 Millionen) haben die Droge im letzten Jahr und 10,3 % (4,9 Millionen) im letzten Monat konsumiert.

Von den Ländern, die seit 2018 Erhebungen durchgeführt und Konfidenzintervalle gemeldet haben, übermittelten 9 höhere und 5 unveränderte Werte, während 2 Länder zu niedrigeren Schätzungen gelangten im Vergleich zu ihrer vorangegangenen vergleichbaren Erhebung.

Von den 24 EU-Mitgliedstaaten, die an den ESPAD-Erhebungen 2019 unter Schülern im Alter von 15 bis 16 Jahren teilnahmen, lag die Prävalenz des Cannabiskonsums im vergangenen Jahr zwischen 7 % und 23 %, wobei das gewichtete Mittel 17,3 % betrug. Insgesamt ging die Prävalenz im vergangenen Jahr von einem Höchststand von 20,4 % im Jahr 2011 zurück.

Aus allgemeinen Bevölkerungserhebungen geht hervor, dass rund 1,8 % der Erwachsenen im Alter von 15 bis 64 Jahren in der Europäischen Union, von denen die meisten (61 %) jünger als 35 Jahre sind, täglich oder fast täglich Cannabis konsumieren und die Droge im letzten Monat an mindestens 20 Tagen konsumierten.

Im Jahr 2019 besuchten rund 111 000 Menschen in Europa eine spezialisierte Drogenbehandlung wegen Problemen im Zusammenhang mit dem Konsum von Cannabis (35 % aller Behandlungsnachfragen); davon kamen etwa 62 000 zum ersten Mal in die Behandlung.

In den 24 Ländern, für die Daten vorliegen, stieg die Gesamtzahl der Erstbehandlungen von Cannabis- Problemen zwischen 2009 und 2019 um 45 %. Fünfzehn Länder meldeten einen Anstieg zwischen 2009 und 2019, zwei meldeten einen Anstieg im letzten Jahr (2018-19).

Insgesamt meldeten 51 % der Personen, die im Jahr 2019 eine Erstbehandlung aufgrund von Cannabis erhielten, einen täglichen Konsum der Droge im letzten Monat.

Cannabis war 2019 die am häufigsten vom Euro-DEN Plus-Netzwerk gemeldete Substanz. Cannabis lag in den 23 Krankenhäusern des Netzwerks in 17 Ländern bei 26 % der Notfälle wegen akuter Drogentoxizität vor, typischerweise zusammen mit anderen Substanzen.

Cannabis in Deutschland

368.000 der 12- bis 17-jährigen Jugendlichen haben in den letzten 12 Monaten Cannabis konsumiert. Der Anteil der Jungen liegt bei 10,8 % der der Mädchen bei 5,3 %.

Bei den 18- bis 64-jährigen Erwachsenen haben 7,1% (ca. 3,7 Mio.) in den letzten 12 Monaten Cannabis konsumiert. Davon konsumierten 8,9 % der Männer und 5,3 % der Frauen.

