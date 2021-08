Cannabis-Rezept nur noch mit Hasch-Wert gültig

Seit dem 1. Juli müssen alle Cannabis-Rezept einen gültigen Hash-Wert haben



News von Derya Türkmen





Seit dem 1. Juli ist eine neue Verordnung in Deutschland in Kraft getreten. Medizinische Cannabis-Rezepturen gemäß Anlage 10 der Hilfstaxe, also Cannabis in getrockneter Blüten-Form, Cannabisextrakte und Dronabimol-Zubereitungen, müssen mit einem sogenannten Hash-Wert beziehungsweise Code gekennzeichnet werden. Somit erhalten sie ihre Gültigkeit. Rezepte, die diesen Wert nicht enthalten, nicht verwendbar. Der sogenannte Hash-Wert ist eine 40-stellige Ziffernfolge, die wird verteilt auf die zweite und dritte Taxzeile des Rezepts gedruckt. Somit wird eine Verknüpfung zwischen dem Papierrezept und dem elektronisch übermittelten Abrechnungsdaten hergestellt. Jedoch ist die Einführung des neuen Hash-Werts nicht ganz reibungslos in Deutschland abgelaufen. Das Problem: Nicht alle Softwareanbieter waren in der Lage, die Zahlenfolge zu drucken. Man spricht von einem Vorgeschmack, was den Apotheken zukünftig bevorstehen wird.

