18-Jähriger angezeigt wegen Fahren unter Drogeneinfluss

Ein 18-Jähriger wurde angezeigt wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

News von Derya Türkmen





In der Innenstadt von Hagen hielt eine Streifenwagenbesatzung am Montag gegen 16 Uhr einen Jugendlichen auf einem E-Roller an. Dieser fiel ihnen auf, da er während der Fahrt telefonierte und das Handy am Ohr hielt. Außerdem fuhr er auf dem Gehweg, weshalb er in die Kontrolle der Beamten geriet. Die Polizisten hielten den 18-Jährigen an, um den Verstoß aufzunehmen. Dabei wirkte der Jugendliche nervös. Die Beamten protokollierten ebenfalls einen Cannabis-Geruch, den sie wahrnehmen. Daraufhin wurde ein Drogentest gemacht, der positiv ausfiel. Während der Auswertung des Test nahmen die Beamten wahr, dass sich der Jugendliche einem Pflanzkübel näherte. Auch dieser wurde untersucht und ein Grinder wurde gefunden, in dem sich Reste von Cannabis befanden. Der Grinder wurde von dem Polizisten sichergestellt. Vom Jugendlichen ließen sie eine Blutprobe entnehmen, der 18-Jährige bekam zwei Anzeigen wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

