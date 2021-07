Der Lockruf des grünen Goldes

Ein Beitrag von Sadhu van Hemp

Heiter werden alle Mienen bei dem schönen Wort „verdienen“ – und verdienen lässt sich so einiges: Lorbeeren, Lob und Liebe zum Beispiel. Vor allem aber Geld. Und das gerne im Überfluss, bis der Geldspeicher platzt. Nicht wenige Zeitgenossen scheinen sogar nur zu existieren, um Reichtum anzuhäufen. Dass dabei jedes Maß und jeder Anstand verlorengeht, gehört dazu, denn ohne Habgier, Eigennutz und Rücksichtslosigkeit rollt der Rubel nicht in die eigene Tasche.

„Business as usual“ ist die Parole unserer Zeit – und Konsens ist, auch über Leichen zu gehen. Auf welch niedriger Zivilisationsstufe die Menschheit steht, manifestiert sich darin, dass die Macht des Geldes die Erdlinge gar dazu verleitet, Muttern Erde, also der eigenen Amme, Luft und Lebensadern abzuschnüren. Der Wahn nach noch mehr Wachstum kennt keine Grenzen, obwohl jedem, der eins und eins zusammenzählen kann, klar ist, dass Wachstum nicht grenzenlos sein kann. Spätestens wenn die Ressourcen erschöpft sind, wird es kein Vergnügen mehr sein, auf einem Planeten zu leben, der ein Überleben nur noch in geschlossenen Räumen erlaubt.

Doch bis die Menschen zu Kannibalen werden und sich von Soylent Green ernähren, gibt es noch viel zu tun für die nimmersatten Pestbeulen, die mit Dollarzeichen in den Augen noch das letzte Stück Natur in bare Münze umwandeln wollen. Saubere Luft und frisches Wasser sind bereits Handelsware, und nicht mehr lange, dann kommt auch das unter den Hammer, was die Habsüchtigen bislang außer Acht gelassen haben – der Hanf.

Immer stärker gerät die verbotene Kulturpflanze in den Fokus des Großkapitals, das den grünen Schatz für sich entdeckt und heben will. Die Augen der Kapitalismus-Jünger funkeln bei der Vorstellung, mit der Cannabis-Freigabe eine neue Geldquelle zu erschließen. Längst wirken die Geldproleten auf die Polit-Marionetten ein, um sich ein passendes Gesetz anfertigen zu lassen. Wie man das macht, zeigt das Gesetz „Cannabis als Medizin“, das 2017 börsennotierten Unternehmen die Lizenz zum Geldverdienen einbrachte und den Patienten den Eigenanbau untersagte.

Dieser Coup wird sich wiederholen, wenn eines Tages ein von Lobbyisten diktiertes Cannabis-Kontrollgesetz den Bundestag passiert. Der Glaube, dass die Prohibition aus der Welt ist, wenn Kapitalunternehmen der Verkehr mit dem Allerweltkraut zugeschoben wird, ist ein Irrglaube. Von einer Cannabis-Re-Legalisierung kann keine Rede sein, wenn Importeure von Haschisch, gewerbliche Homegrower und freischaffende Fachhändler weiterhin wie Kriminelle verfolgt werden, Was soll das für eine Freigabe sein, wenn der Konsument überteuertes industriell hergestelltes Staatswiet in kleinen Mengen erwerben darf, aber in Teufelsküche kommt, wenn er wegen eines Bobbels Nepalhasch gebustet wird? Ist damit wirklich etwas gewonnen, den Hanf in das Korsett einer staatlich regulierten „Freigabe“ zu zwängen? Warum soll das Kraut unfreier sein als der Hopfen, die Weintraube oder die Kaffeebohne?

Das wirklich Fatale ist, dass die Hänflinge in deutschen Landen gar nicht merken, dass sie mit einem Cannabis-Kontrollgesetz hinter die Fichte geführt werden sollen. Vertrauensselig schaut die Hanf-Community zu, wie sich selbsternannte Lobbyisten – auch aus den eigenen Reihen – an die verhuren, die nichts weiter im Schilde führen, als sich zu bereichern und die Hänflinge für blöd zu verkaufen. Die, die da um die Politiker im Bundestag herumscharwenzeln und sich als Experten in Sachen Hanffreigabe andienen, sind längst keine selbstlosen Idealisten mehr, sondern zum eigenen Vorteil kalkulierende Pragmatiker, die sich nur einbilden, im Namen aller Hanffreunde zu sprechen. Nach eigenem Gutdünken werden Zugeständnisse gemacht, die nie gemacht werden dürften, da sie in die falsche Richtung führen. Wie schwer es ist, von einem einmal falsch eingeschlagenen Weg wieder abzukommen, zeigt ja gerade die Prohibition, die seit fast hundert Jahren den Menschen zum Nachteil gereicht.

Nun denn, eine nicht kommerzielle Legalize-it-Initiative, die eine bedingungslose Hanf-Re-Legalisierung fordert und politischen Einfluss nimmt, will sich hierzulande nicht formieren. Zuletzt bleibt nur der Wunsch, dass eine staatlich kontrollierte Hanfabgabe noch lange, sehr lange auf sich warten lässt und alles so schön hübsch hässlich bleibt.

