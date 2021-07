18-Jähriger mit 30 Tütchen Cannabis erwischt

Jugendlicher von Polizei mit 30 Tütchen Cannabis erwischt



News von Derya Türkmen





Ein 18-Jähriger wurde am Donnerstagabend in Erfurt mit 30 Tütchen Cannabis erwischt. Ein Passant beschwerte sich über die zu laute Musik. Zudem meldete er der Polizei ebenfalls, dass es hierbei um Jugendliche handle und dass die auch Alkohol trinken würden. Auch erwähnte er gegenüber den Beamten, dass die Gruppe von Jugendlichen ganz „spezielle“ Sachen rauchen würden. Daraufhin rückte die Bereitschaftspolizei zum Einsatzort und stellte in dem Park zwei Gruppen mit Jugendlichen fest. Die Gruppen wurden daraufhin kontrolliert. Die Beamten fanden während der Durchsuchung 30 Zipptüten Cannabis bei einem 18-Jährigen. Dies wurde von der Polizei sofort beschlagnahmt. Der 18-Jährige wurde wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

