Das Bündnis in Moers fordert ein wissenschaftlich begleitetes Cannabis-Modellprojekt

In Moers wird ein wissenschaftliches Modellprojekt zu einer kontrollierten Abgabe von Cannabis gefordert



News von Derya Türkmen





Das Bündnis, bestehend aus den Fraktionen von SPD, Grünen, Linken und der Partei, haben am Mittwoch mehrheitlich für eine kontrollierte Abgabe von Cannabis gestimmt. Somit fordern sie ein wissenschaftliches Modellprojekt zur kontrollierten Abgabe von Cannabis in Moers. „Die Stadt Moers bewirbt sich um die Teilnahme am Modellprojekt Cannabis-Freigabe zur Erstellung einer Studie…“, heißt es in der Kooperationsvereinbarung des Bündnisses aus dem Frühjahr. Hierbei gehe es um die Prüfung, ob ein Modellprojekt durch eine kontrollierte Abgabe bzw. den Verkauf von qualitätsgeprüften Cannabisprodukten Risiken minimieren würde. Und deshalb sei ein solcher wissenschaftlicher Beitrag notwendig, vor allem für den Gesundheitsschutz von Konsumierenden.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken