Mexikos Oberstes Gerichtshof erlaubt Cannabis-Anbau und Konsum

Das Oberste Gerichtshof in Mexiko entscheidet Cannabis-Konsum und Anbau ist mit Erlaubnis legal





News von Derya Türkmen





Das Oberste Gerichtshof in Mexiko hat am Montag entschieden, dass der Cannabis-Anbau und Konsum von nun an auf Erlaubnis beantragt werden kann. Der Konsum von Cannabis ist nach wie vor strafbar, aber nicht mit einer Erlaubnis vom Land. Cannabis-Aktivisten und Unternehmen hoffen auf eine baldige Legalisierung. Zudem wird Cannabis in Großstädten wie Mexiko-Stadt bereits als Freizeitdroge konsumiert. Durch diese Entscheidung werden nun auch Passagen aus dem Gesundheitsgesetz gestrichen. Diese hatten den Cannabis-Konsum bislang verboten. Der Präsident des Gerichts, Arturo Zaldívar twitterte: „Heute ist ein historischer Tag für die Freiheitsrechte.“

