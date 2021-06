55 Kilogramm Cannabis und Haschisch in Basel beschlagnahmt

In einem Sattelzug entdecken Zöllner 55 Kilogramm Cannabis und Haschisch



News von Derya Türkmen





Am Autobahnzollamt Basel/Weil am Rhein entdeckten Zöllner bei einer Kontrolle eines Sattelzugs 55 Kilogramm Cannabis und Haschisch. Der aus Deutschland kommende, aber in Tschechien angemeldete Sattelzugmaschine wurde von den Zöllnern daraufhin genauer durchsucht und dabei bestätigte sich, dass es hierbei um ein Schmuggelversteck handle. Insgesamt wurden 20 Pakete mit 23,7 Kilogramm Cannabis und 6 Pakete mit 31,45 Kilogramm Haschisch beschlagnahmt. Die beiden Fahrer wurden an die Polizei und an die Staatsanwaltschaft Basel für das weitere Verfahren übergeben.

