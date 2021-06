CannaFlash: Hanfjournal auf allen Kanälen

Dein aktueller Hanfnachrichtendienst auf jedem Gerät – direkt aus der Redaktion des Hanfjournals



Es gibt viele Möglichkeiten, dem Hanf Journal zu folgen, um keinen neuen Beitrag zu verpassen und immer auf dem neusten Stand zum Thema Cannabis zu bleiben. Seit vielen Jahren teilen wir jeden Beitrag auf unserer Facebook-Seite, obwohl Facebook uns manchmal Probleme bereitet und die Automatik deaktiviert. Außerdem auf Twitter und auf Tumblr. Wer möchte, kann sich ebenso per E-Mail benachrichtigen lassen oder, ganz klassisch, den RSS-Feed nutzen. Vor einiger Zeit haben wir auch einen Telegram-Kanal gestartet und selbstverständlich die beliebte Methode der Push-Benachrichtigungen über den Browser eingerichtet – das funktioniert auf Smartphones, Tablets, Notebooks und PCs gleichermaßen gut.



Wie lässt du dich am liebsten informieren? Fehlt ein wichtiger Kanal, den du gegenüber allen anderen bevorzugst?

Artwork by mark marker

Push-Benachrichtigung

Aktiviere den Hanfjournal-CannaFlash auf einem bestimmten Gerät – zum Beispiel PC, Laptop, Tablet, Smartphone und überall, wo man hanfjournal.de in einem Browser aufrufen kann und links oben die Push-Erlaubnisabfrage von SendPulse erscheint. Zweimal bestätigen und der Dienst ist aktiviert. Die Deaktivierung ist über die Seiteneinstellung im Browser möglich, die du per Klick auf das Schlüssel- oder Einstellungssymbol in der Adresszeile erreichst.

Telegram

Zum Abonnieren unseres Nachrichtendienstes via Telegram klicke diesen Button – das funktioniert auf dem Gerät, auf dem du dein Telegram-Konto hast und du kannst den Dienst jederzeit per Klick in Telegram verlassen, stumm schalten oder wieder beitreten.

E-Mail

Trage hier Deine E-Mail-Adresse ein und drücke „Registrieren“, um zukünftig per Mail über jeden neuen Beitrag informiert zu werden – vollautomatisch, kostenlos, jederzeit kündbar (Link in jeder Mail) und ohne zusätzliche Werbung durch WordPress.com.

RSS-Feed

Ein digitales Abo per RSS-Feed ist ebenfalls möglich. Klicke auf diesen Button und bestätige den Dialog deines Browsers oder kopiere den Link in deine bevorzugte RSS-Reader-App.

Kosten für alles: Nichts!

Die CannaFlash-Nachrichtendienste werden vom Hanfjournal kostenlos angeboten und es gelten die vollständigen Datenschutzhinweise. Der RSS-Feed wird ohne Drittanbieter über unseren Server des Hanfjournals bereitgestellt. Bei Verwendung des Push-Dienstes werden Daten an Sendpulse.com gesendet und dort gespeichert. Bei Verwendung des Telegram-Newsfeed werden deine Daten nur von Telegram.org verarbeitet und die Liste der Teilnehmer ist für uns einsehbar. Unser Partner für den Email-Versand ist WordPress.com von Automattic Inc.



Bis bald zum nächsten CannaFlash!

