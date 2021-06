Die Polizei entdeckt Cannabis-Plantage in einem Waldstück

24-Jähriger wird wegen Cannabis-Anbau festgenommen



News von Derya Türkmen





In Aichacher bei Pöttmes hat die Polizei in einem Waldstück eine Cannabis-Plantage entdeckt. Elf Pflanzen wurden sichergestellt, drei Pflanzen waren bereits abgeerntet, so berichten die Beamten. Noch am selben Tag wurde der 24-Jährige vor Ort festgenommen, der laut Aussage der Polizei körperlichen Widerstand leistete. Nun erwartet ihn eine Anzeige wegen Anbaus von Cannabis, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Fahrens unter Drogeneinfluss.

