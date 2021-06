Marokko wagt ein bisschen Cannabis-Legalisierung

Gesetzesentwurf zur Verwendung von Cannabis für medizinische und industrielle Zwecke passiert Repräsentantenhaus und den zuständigen Ausschuss des Abgeordnetenhauses

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Keine Sorge – das Hanfverbot wird auch in Zukunft in Marokko Bestand haben und vielen Menschen weiterhin Segen und Fluch zugleich sein. Der am Freitag in der Abgeordnetenkammer verabschiedete Gesetzesentwurf über den partiellen legalen Anbau und die legale Verwendung von Cannabis sieht nicht den straffreien Konsum zu Genusszwecken vor. Wer in Marokko beim Haschischrauchen oder Dealen erwischt wird, bekommt auch künftig die volle Härte des Gesetzes zu spüren.

Die marokkanische Cannabis-Agenda zielt nicht darauf ab, den Hanf freizugeben, sondern ins Korsett der staatlich kontrollierten Regulierung zu schnüren, um Kapitalunternehmen die sprudelnde Geldquelle zu erschließen und die Guerilla-Strukturen des Schwarzmarktes im Keime zu ersticken. Das neue Gesetz zwingt die Strafverfolgungsbehörden, im Kampf gegen den illegalen Hanfanbau und den Schmuggel mit dem „grünen Gold“ eine Schippe draufzulegen und die Landwirte im Rif-Gebirge in gute und böse Hanfbauern zu unterteilen.

Der Paradigmenwechsel der marokkanischen Cannabis-Politik sieht vor, alles rund um die Heilige Pflanze einem Lizenzierungssystem zu unterwerfen. Eine „Nationale Cannabis Agentur“ übernimmt dann die Überwachung sämtlicher Aktivitäten, was die Kultivierung, die Verarbeitung und die Vermarktung des Allerweltkrauts betrifft. Ohne das wachende Auge des Staates soll nichts mehr gehen, weder im Inlandhandel noch im Export. Die Cannabis-Agentur übernimmt die Koordination zwischen allen Regierungsstellen, staatlichen Institutionen und nationalen und internationalen Geschäftspartnern. Ziel der partiellen Cannabisfreigabe ist, eine landwirtschaftliche und industrielle Wirtschaftskette zu entwickeln, die das Hanfgeschäftsfeld unter sich aufteilt, während gleichzeitig die Kontrollmechanismen gegen den illegalen Marihuana-Anbau und Haschischhandel verstärkt werden.

Die Regierung betont, dass der Kurswechsel in der Cannabis-Politik vor allem den werktätigen Hanfbauern im Rif-Gebirge zugutekommt, da sie aus der Illegalität geholt würden. Ein staatlich regulierter Anbau und Handel würde das Einkommen der Landwirte verbessern und vielversprechende und stabile Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen. Zudem soll den „Trommlern von Ketama“ die Gründung von Genossenschaften eingeräumt werden, die die Hanfernte an das produzierende und exportierende Gewerbe weitergeben.

Unregelmäßigkeiten und Verstöße duldet das neue Gesetz nicht. Wer nicht nach den Regeln spielt und sich brav der Cannabis-Agentur unterwirft, bekommt die volle Wucht der Repressionskeule zu spüren.

Wieder einmal mehr wird deutlich, dass die Chimäre der staatlich kontrollierten Cannabisfreigabe die Politik in die völlig falsche Richtung laufen lässt. Marokko, der Welt größte Haschischproduzent, beugt sich den Interessen des Kapitals, das sich von korrupten Politikern die Gesetze passgenau zurechtschneidern lässt, um sich wie die Made im Speck zwischen Mutter Natur und Hänflingen einzunisten. Anstatt den Schatz im Rif-Gebirge zum Wohle der Bevölkerung zu hüten, verschachert Marokko seine Goldgrube an jene Halunken, die aus rein pekuniären Motiven überhaupt keine Interesse daran haben, der Hanfpflanze die einstige Freiheit zurückzugeben. Das kleine nordafrikanische Königreich stellt die Weichen falsch; der Zug rumpelt weiter auf seiner tödlichen Fahrt durch den schier endlosen Tunnel der Cannabis-Prohibition.

