Bei einer Übergabe wurden zwei Männer festgenommen



News von Derya Türkmen





In Klagenfurt wurden nach einem Drogendeal zwei Männer festgenommen. Bereits Ende Mai wurden die beiden Männer bei der Übergabe von zehn Kilogramm Cannabis erwischt. Hierbei handelt es sich um einen 23-Jährigen und einen 21-Jährigen, die untereinander die Übergabe gemacht haben und im Kofferraum eines Autos verstaut haben. Der 21-Jährige gestand bei den Einvernahmen, dass er seit Februar 2021 drei Mal circa zehn Kilogramm Cannabis übergeben habe. Bei einer Hausdurchsuchung stellten die Beamten Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro sicher. Beide Männer wurden in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

