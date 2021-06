USA: Demokraten wollen Legalisierung auf Bundesebene

Beim Umbau des US-Rechtssystems ist die Legalisierung von Cannabis weiterhin ein wichtiges Thema



News von Derya Türkmen





Beim Umbau des US-Rechtssystems spielt die Legalisierung von Cannabis weiterhin eine wichtige Rolle. Die Demokraten fordern eine Bundesweite Legalisierung. Zu den Unterstützern zählt auch unter anderem der Vorsitzende des Justizausschusses, Jerrold Nadler von den Demokraten. Es gab bereits einen Gesetzesentwurf (MORE Act) letztes Jahr, welches auch verabschiedet wurde, jedoch wurde dies nicht mehr weiter behandelt. Nun wurde ein neuer Entwurf eingereicht und dem Vorangegangenen angepasst. US-Präsident Biden jedoch bleibt bei seiner Haltung gegenüber Cannabis. Eine Legalisierung in der Hauptstadt Washington D. C. sieht er nicht. Die Befürworter der Legalisierung hoffen nun auf Vize-Präsidentin Kamala Harris.

