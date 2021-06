Onlinehändler Amazon ist für Cannabis-Legalisierung in ganz USA

Amazon will Angestellte nicht mehr auf Cannabis-Konsum testen



News von Derya Türkmen





Der Onlinehändler Amazon will die Angestellten nicht mehr auf Cannabis-Konsum testen und unterstützt einen Gesetzentwurf in den USA zur Legalisierung von Cannabis im ganzen Land. In den Staaten legalisieren zwar immer mehr Bundesstaaten, jedoch gilt Cannabis auf nationaler Ebene immer noch verboten. Je nach Entwicklung der Gesetzgebung in den diversen Bundesstaaten will der Versandhändler nicht auf Cannabis testen. Bei Alkohol jedoch soll dies weiterhin der Fall sein. Dave Clark, Leiter des globalen Vertriebs von Amazon, äußerte sich wie folgt: „Wir hoffen, dass andere Arbeitgeber sich uns anschließen und dass die Politik dieses Gesetz schnell beschließt.“

