Polizei zerschlägt Drogenring in Baden-Württemberg

Drogenring wird zerschlagen – 13 Personen festgenommen



News von Derya Türkmen





Die Polizei in Baden-Württemberg hat einen Drogenring zerschlagen. Am Mittwoch wurden mehrere Hausdurchsuchungen durchgeführt und circa 290 Kilogramm Rauschgift, mehrere Waffen, hohe Summe an Bargeld und teure Fahrzeuge sichergestellt. Zudem wurden 13 Personen festgenommen. Bereits Ende 2020 ermittelte die Kriminalpolizei gegen eine Gruppe aus dem Rhein-Neckar-Raum wegen Verdachts des bandenmäßigen Handels mit Rauschgift. Laut Angaben der Polizei habe die Bande von März bis Mitte Juni 2020 unter anderem über 800 Kilogramm Haschisch und Cannabis verkauft. Bei der Durchsuchung von insgesamt 25 Objekten beschlagnahmte die Polizei ungefähr 276 Kilogramm Cannabis, 11 Kilogramm Haschisch, 1,6 Kilogramm Kokain, zwei scharfe Schusswaffen mit Munition und rund 76.000 Euro. Am Einsatz waren circa 400 Einsatzkräfte beteiligt. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

