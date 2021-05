Polizei beschlagnahmt 15 Kilogramm Cannabis und verhaftet drei Männer

Düsseldorfer Polizei beschlagnahmt 15 Kilogramm Cannabis und 26.000 Euro Bargeld



Bild: Freeimages / Christian Kitazume



Düsseldorf – Die Düsseldorfer Polizei hat in der letzten Woche drei Drogenschmuggler im Alter zwischen 26- und 46 Jahren verhaftet. Zudem beschlagnahmten sie 15 Kilogramm Cannabis und 26.000 Euro Bargeld. Die Polizei würde laut eigener Aussage seit Dezember 2020 gegen die Verdächtigen ermitteln. Der 26-Jährige wurde in Hagen verhaftet. Nach der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass er bereits mit einem europäischen Haftbefehl gesucht wurde. Alle drei Männer befinden sich zurzeit in Untersuchungshaft.

