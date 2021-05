In Heidelberg versammelten sich 120 Aktivisten bei einer Kundgebung des Hanfverbands



News von Derya Türkmen





In Heidelberg versammelten sich am vergangenen Samstag um die 120 Aktivisten bei einer Kundgebung des Hanfverbands. Anlass war der weltweite „Global Marijuana March“. Die Aktivisten forderten eine Legalisierung von Cannabis in Deutschland. Der Hanfverband Organisator Christoph Lehner teilte mit, dass man in der nächsten Legislaturperiode eine Änderung in der Drogenpolitik erwarte zudem ergänzte er: „Cannabis ist Wahlkampfthema. Deutschland darf den Anschluss an die internationale Entwicklung nicht verlieren, aus medizinischer, regulatorischer und wirtschaftlicher Sicht.“

