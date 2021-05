Eigenbedarf in Baden-Württemberg ist umstritten

Zehn Gramm Cannabis-Eigenbedarf in Baden-Württemberg stößt auf Widerstand



News von Derya Türkmen





In Baden-Württemberg soll es in der Zukunft erlaubt sein, zehn Gramm Cannabis als Eigenbedarf mit sich zu führen – straffrei. Die Neuregelung der grün-schwarzen Koalition wir jedoch nicht freudig angenommen und stößt auf Widerstand. Daniela Ludwig, die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, lehnt die von den Grünen gewünschte Erhöhung des Eigenbedarfs von sechs auf zehn Gramm ab und äußert sich wie folgt: „Das hat mit Eigenbedarf herzlich wenig zu tun.“ Ihr Argument lautet, mit zehn Gramm könnte man sich bereits 20 bis 30 Joints drehen und das würde den Umfang des Eigenbedarfs sprengen. Christa Niemeier, die Referentin für Suchtfragen und Prävention der Landesstellen, dagegen erwähnte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: „Wir müssen wegkommen von der Kriminalisierung von Konsumenten. Das ist eine erforderliche Anpassung an die Realität.“

