Das EuG entscheidet: „Weed“ verstößt gegen öffentliche Ordnung

Das Wort „Weed“ ist laut EuG nicht kein medizinisch korrektes Wort





News von Derya Türkmen





Laut dem Europäischen Gericht (EuG) würde das Wort „Weed“ an Freizeitkonsum erinnern und nicht an den medizinischen Konsum von Cannabis. Danach verstößt also das Logo der Firma „Bavaria Weed“ gegen die öffentliche Ordnung. Das Europäische Gericht hat entschieden, dass die bayerische Firma. „Bavaria Weed“ ihr Logo nicht als Marke eintragen lassen darf. Nicht nur der Name des Unternehmens sei ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung, auch das Logo: Eines aufrechtstehenden Löwen mit einem Hanfblatt in der Pfote. Markeninhaber können sich jedoch auf das nationale Markenrecht berufen, die eine entsprechende Anmeldung ermöglichen soll. Anwältin Lydia Dobler von der Kanzlei CMS äußert sich wie folgt: „Da nationale Markenämter in der Vergangenheit bereits Markenschutz für ‚Cannabis‘-Zeichen gewährt haben, sollten die Unternehmen nationale Markenanmeldungen in Erwägung ziehen und auf Abbildungen von Hanfblättern in ihren Markenanmeldungen erst einmal verzichten.“

