1,6 Kilogramm Haschisch beschlagnahmt

Kripo beschlagnahmt 1,6 Kilogramm Haschisch in Darmstadt





News von Derya Türkmen





Darmstadt – In Darm hat die Kripo circa 1,6 Kilogramm Haschisch sichergestellt. Die Beamten der Kriminalpolizei machten diese Entdeckung im Rahmen einer Dursuchung, die von der Staatsanwaltschaft genehmigt wurde. Durchsuchungsbeschlüsse gab es für mehrere Wohnungen und Geschäftsbetriebe von sieben Männern im Alter zwischen 38 und 49 Jahren in Darmstadt, Griesheim, Arheiligen, Weiterstadt und Eberstadt. In der Wohnung des 43-Jährigen wurden auch unter anderem rund 6000 Euro Bargeld und mehrere Mobiltelefone gefunden. Der 43-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.

