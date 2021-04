55-Jähriger schmuggelt Haschsisch nach Deutschland

Rund 60 Kilogramm Haschisch wurden beschlagnahmt











News von Derya Türkmen





Gottmadingen – Ein 55-Jähriger Mann wurde mit in Gottmadingen mit ca. 60 Kilogramm Haschisch erwischt. Er habe die Drogen aus der Schweiz nach Deutschland geschmuggelt. Bei einer Kontrolle fanden die Zollbeamten im Kofferraum des 55-Jährigen ca. 60 Kilogramm Haschisch, die in Kartons verstaut waren. Der Mann wurde nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Die Kontrolle fand am 9. April statt.

