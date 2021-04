Drogenfahnder beschlagnahmen mehr als 1600 Portionen CBD-Blüten

In Freiburg haben Drogenfahnder mehr als 1600 CBD-Blüten sichergestellt











News von Derya Türkmen





Freiburg – Bei einer Dursuchung beschlagnahmten Drogenfahnder des Rauschgiftdezernat der Freiburger Kripo mehr als 1600 Portionen CBD-Blüten von je einem Gramm. Dies fanden sie in zwei Tankstellen in den Lieferräumen. Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshof vom November 2020 wird CBD nicht als Betäubungsmittel eingestuft, nach Ansicht der Behörden jedoch ist CBD nicht in allen Fällen legal, denn legal sind nur Cannabispflanzen, die weniger als 0,2 Prozent THC-Gehalt nicht übersteigen. Die beschlagnahmten Blüten werden auf den THC-Gehalt überprüft, auf die Verkäufer kommen nun weitere Ermittlungen hinzu.

