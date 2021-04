„Joint for Jabs“ – Kostenlose Joints für geimpfte

In New York wurden an Coronageimpfte Joints verschenkt













News von Derya Türkmen





New York – Vor kurzem wurde Cannabis auch in New York legalisiert. Nun wurde für einen Tag lang die Aktion für Coronageimpfte gestartet: „Joints for Jabs“. Jeder, der nachweisen konnte, mindestens eine Corona-Impfung zu haben, durfte sich einen Gratis-Joint abholen. Es handelt sich jedoch nicht um eine staatliche Prämie, sondern um eine Initiative von Cannabis-Aktivisten, die die Legalisierung somit feiern wollten. Einer der Organisatoren der Aktion äußerte sich wie folgt: „Das ist das erste Mal, dass wir herumsitzen und legal Joints an Menschen verteilen können. Wir unterstützen die Impfanstrengungen auf Bundesebene. Aber wir versuchen auch, sie dazu zu bringen, landesweit Gras zu legalisieren.“





