19-Jähriger wird von der Polizei beim Kiffen erwischt

Delmenhorst – In Delmenhorst erwischen Zivilpolizisten zwei junge Männer im Wollepark beim Kiffen. Nach einer Verfolgungsjagd zu Fuß nehmen sie einen der beiden fest und bringen ihn zur Polizeiwache. Der 19-Jährige Qosay K. kollabiert daraufhin in einer Zelle, fällt ins Koma und kommt zur Behandlung in ein Oldenburger Krankenhaus. Am nächsten Tag stirbt er. Die Familie des jungen Mannes stellt eine Strafanzeige, die Staatsanwaltschaft ermittelt nun in diesem Fall.

